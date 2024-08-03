Федерация бокса РФ сделала заявление после избиения чемпиона Дмитрия Двали

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Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с чемпионом Европы 2024 года Дмитрием Двали, который лишился глаза в ходе драки. Об этом информирует ТАСС.
В Федерации бокса отметили, что на данный момент спортсмен проходит лечение и находится под контролем медиком. Правоохранительные органы осуществляют все необходимые мероприятия по факту инцидента.
Уточняется, что Двали оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что Двали оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества.
Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова