Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в Крыму, когда он заступился за мальчика

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Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24-летний Дмитрий вместе с братом и катменом приехали в Феодосию на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля около 6:30 утра после пробежки они возвращались в отель и заметили, что порядка 15 мужчин избивали мальчика. Дмитрий вступился за пострадавшего, в результате чего толпа из разъяренных мужчин набросилась на него.
В жёсткой драке спортсмену выбили глаз. Его экстренно госпитализировали, в настоящее время он находится в столичной больнице. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, однако видеть им он больше не сможет.
Согласно информации источника, карьеры в боксе у Двали больше не будет, а зрение на уцелевшем глазу со временем станет хуже. Уточняется, что помощнику Дмитрия, катмену по имени Евгений, сломали руку. Накануне прошла операция, ему вставили спицу, чтобы всё ровно срослось.
Чемпион по боксу также обратился в правоохранительные органы с заявлением, подозреваемых ищут.
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В жёсткой драке спортсмену выбили глаз. Его экстренно госпитализировали, в настоящее время он находится в столичной больнице. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, однако видеть им он больше не сможет.
Согласно информации источника, карьеры в боксе у Двали больше не будет, а зрение на уцелевшем глазу со временем станет хуже. Уточняется, что помощнику Дмитрия, катмену по имени Евгений, сломали руку. Накануне прошла операция, ему вставили спицу, чтобы всё ровно срослось.
Чемпион по боксу также обратился в правоохранительные органы с заявлением, подозреваемых ищут.
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Екатерина Коршунова