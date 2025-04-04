Бастрыкин сообщил о росте преступлений среди молодежи под влиянием интернета

Александр Бастрыкин (фото: kremlin.ru)
Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений, связанных с влиянием негативной информации в интернете, особенно среди молодежи. По его словам, несовершеннолетних все чаще вовлекают в торговлю наркотиками и диверсионную деятельность, а также затягивают в деструктивные субкультуры.
«Их быстрое распространение обусловлено активным использованием подростками сети «Интернет» для общения и получения информации, в том числе и деструктивной направленности», — передает «Петербургский дневник» слова руководителя ведомства.Тем временем среди несовершеннолетних набирает популярность новая опасная игра «Красная дверь, желтая дверь», когда один ребенок вводит другого в некое подобие транса, массируя виски, и озвучивает ряд образов, стимулируя воображение «испытуемого». После загипнотизированного подростка спрашивают о черном человеке и выводят из транса, хлопая по щекам.
Врач-невролог Владимир Белаш в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об опасности таких игр. Он подчеркнул, что после неправильного выхода из состояния гипноза у ребенка может снизиться концентрация и оценка реальных опасностей, например, автомобилей на дороге.
«Подобные увлечения могут вызвать неврозы и повысить тревожность на фоне того, что дети эмоционально нестабильны и легко внушаемы. Они могут многое нафантазировать и приукрасить. <…> А если у ребенка уже есть предрасположенность к психическому расстройству, это может вызвать резкое ухудшение состояния, — предостерег врач.Читайте также:
В России планируют начать наказывать за наркотики с более раннего возраста
Бастрыкин потребовал доложить о деле по смертельному ДТП с матерью и младенцем
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования поножовщины в школе Юрги
Данил Пономарев