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В России планируют начать наказывать за наркотики с более раннего возраста

Бастрыкин предложил снизить до 14 возраст уголовной ответственности за наркотики
Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В России рассматривают возможность снижения возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Глава ведомства подчеркнул, что инициатива требует комплексного подхода, включая дополнительные меры профилактики и правового регулирования. По его словам, ужесточение наказания для несовершеннолетних должно сопровождаться усиленной работой по борьбе с наркопреступностью в целом.

«Мы прорабатываем нашу инициативу о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с другими мерами», — подчеркнул председатель ведомства.
16 марта сообщалось, что Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В СФР посчитали количество пенсионеров, живущих в России
СФР: всего в России на начало 2025 года проживает более 41 миллиона пенсионеров
04 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России зарегистрировано более 41 миллиона пенсионеров по данным Социального фонда России (СФР) на 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику ведомства.
Из общего числа в 41 169 796 человек страховые пенсии по старости получают 33,3 млн граждан, по инвалидности — 2,1 млн, по потере кормильца — 1,4 млн. Ещё 3,4 млн россиян получают социальные пенсии.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.

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Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ
«Ведомости»: Западные компании стали искать пути возвращения на телеканалы РФ
04 апреля 2025, 05:10

Фото: iStock/Choreograph

Западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в рекламной отрасли.
«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — подтвердил представитель НРА «Ведомостям».
Аналогичную заинтересованность проявили южнокорейские компании.

Однако запросы пока носят предварительный характер, и конкретных договорённостей нет.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что уход западных компаний обернулся для них потерей $300 млрд потенциальной прибыли.
Глава РФПИ также отметил, что американский бизнес стремится занять ниши, оставленные европейскими «игроками».

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В России собрались освободить от НДФЛ одну категорию выплат
Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты до ₽1 млн при рождении ребенка
04 апреля 2025, 00:08

Фото: iStock/SewcreamStudio

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие необлагаемую налогом выплату работодателей при рождении ребенка до 1 млн рублей. Цель — улучшить благоприятные налоговые условия для семей с детьми. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Инициатива, выполняя поручение президента Владимира Путина, расширяет действующую норму, по которой налогом не облагается выплата до 50 тысяч рублей.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — передает ТАСС.
Новые правила коснутся единовременной материальной помощи, предоставляемой сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.

Также поправки разрешат компаниям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

3 апреля сообщалось, что в Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой.

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#минфин
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Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский
Театр из Одессы провалился в Латвии после смены языка с русского на украинский
03 апреля 2025, 21:33

Фото: iStock/MarioLisovski

Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом пишет издание EADaily.
Отмечается, что показ пьесы «Будьте вы счастливы!», поставленной по произведению драматурга Александра Володарского, оказался под угрозой срыва в Прибалтике. Всё из-за того, что постановщики, не уведомив организаторов выступления, сменили язык с русского на украинский.

В результате, жители Литвы и Латвии, пришедшие на спектакль, не поняли ни слова и покинули зал в Риге, назвав произошедшее «обманом».

Один из недовольных зрителей в беседе с изданием прокричал: «Позор организаторам и артистам!». Он отметил, что 80% зрителей ушли в первой половине представления, после чего призвал соотечественников сдавать уже купленные билеты.

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Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения
Жан-Луи Порше, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, скончался
03 апреля 2025, 21:16

Фото: iStock/Boris Ipatov

Звезда франкоязычного кино Жан-Луи Порше скончался 31 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал 76-летие, пишет швейцарский портал RTS.
Режиссёр и продюсер был очень успешной личностью. В 1984 году он основал компанию CAB Productions, финансировавшую многие швейцарские и мировые кинокартины. Однако жизнь деятеля культуры трагически оборвалась по нескольким причинам.

Последним его проектом стал фильм Романа Полански «Дворец», в котором снялся российский актёр Александр Петров. Жан-Луи Порше был сопродюсером проекта и принял решение влезть в долги, чтобы денег хватило до завершения съёмок. В общей сложности фильм обошёлся в 17 миллионов евро. Однако картина не имела ошеломляющего успеха и собрала в мировом прокате менее одного миллиона евро.

Разорение стало не последней трагедией для режиссёра. Спустя время Жан-Луи Порше попал в серьёзное ДТП в 2024 году. Ему удалось восстановиться, правда 1 апреля этого года появилась информация о том, что знаменитости не стало.

Как сообщил портал 24heures.ch, Жан-Луи Порше совершил самоубийство.

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