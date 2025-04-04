В России планируют начать наказывать за наркотики с более раннего возраста

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В России рассматривают возможность снижения возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Глава ведомства подчеркнул, что инициатива требует комплексного подхода, включая дополнительные меры профилактики и правового регулирования. По его словам, ужесточение наказания для несовершеннолетних должно сопровождаться усиленной работой по борьбе с наркопреступностью в целом.
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«Мы прорабатываем нашу инициативу о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с другими мерами», — подчеркнул председатель ведомства.16 марта сообщалось, что Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Мария Моисеева