Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц

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46-летний российский бизнесмен Иван Ровейн пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Однако спустя пять дней Иван внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.
С того времени на связь россиянин не выходил. Его друзья обращались в местные правоохранительные органы и сами занимались его поисками, пока не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. В настоящее время они продолжают искать мужчину.
По словам местных жителей, они якобы видели похожего российского туриста в местном кафе. Иных подробностей пока нет.
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С того времени на связь россиянин не выходил. Его друзья обращались в местные правоохранительные органы и сами занимались его поисками, пока не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. В настоящее время они продолжают искать мужчину.
По словам местных жителей, они якобы видели похожего российского туриста в местном кафе. Иных подробностей пока нет.
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Екатерина Коршунова