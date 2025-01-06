Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц

Мигранта-кубинца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании москвички в Люберцах, передают журналисты РЕН ТВ. Обозреватели уточнили, что на женщину напали рядом с домом в минувшую субботу, 4 января. Перед тем, как совершить насилие, мужчина придушил жертву.