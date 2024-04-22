Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением мигрантами Героя России

Фото: сайт Кремля
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с дракой между мигрантами и жителем подмосковной деревни Вырубово. Появилась информация, что иностранцы переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России.
Пока виновные к ответственности не привлечены, сообщается на сайте ведомства. О случившемся стало известно из публикаций в местных телеграм-каналах. Сообщается, что в деревне Вырубово Московской области возник конфликт мигрантов и одного из местных активистов по поводу незаконного хостела, расположенного в населённом пункте.
Уроженцы Средней Азии после потасовки переехали на тракторе, а затем избили мужчину, награждённого Золотой Звездой Героя России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту данного инцидента и представить ему доклад.
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