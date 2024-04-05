Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал СКР.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — сказано в сообщении.Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.
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