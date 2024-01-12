Бастрыкин поставил на контроль дело десятимесчного младенца, умершего в Тюмени

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле по факту смерти десятимесчного младенца, который скончался в тюменской больнице, об это мсообщили в Telegram-канале инфоцентра СК.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — прокомментировали ситуацию в инфоцентре.
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