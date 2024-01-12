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Бастрыкин поставил на контроль дело десятимесчного младенца, умершего в Тюмени

12 января 2024, 11:15
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле по факту смерти десятимесчного младенца, который скончался в тюменской больнице, об это мсообщили в Telegram-канале инфоцентра СК.

В вдеомстве сообщили, что в социальных сетях и средствах массовой информации появилась новость о смерти десятимесячного ребёнка в тюменской больнице в декабре 2023 года.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — прокомментировали ситуацию в инфоцентре.

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#тюмень
#больница
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Мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге мать выгнала ребёнка на улицу из-за собаки
12 января 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Dreef

Жительница Екатеринбурга, отправившая ребенка на мороз без обуви, объяснила обстоятельства случившегося.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что мальчик очень любит гулять со своей собакой. Ребёнок хотел вывести ее погулять, когда на улице было -23 градуса. Женщина была против прогулки, и, чтобы показать, каково будет псу на холоде, вывела сына на улицу без обуви.

Напомним, в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.
При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.

В данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.

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#ребёнок
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#родители
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ВСУ сбросили дрон на автомобиль скорой помощи в ДНР, два человека погибли
12 января 2024, 11:01

Фото: iStock/Motortion

Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю скорой помощи в ДНР, два человека погибли, об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Трагедия произошла в посёлке городского типа Гольмовский Донецкой Народной Республики.

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — сообщается в публикации главы города.

В результате украинской атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании. Три медицинских работника получили травмы разной степени тяжести.

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#погибшие
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Мертвую женщину в строительном мешке обнаружили на востоке Москвы
12 января 2024, 10:56

Фото: iStock/Motortion

На востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи московского СК. Они пытаются выяснить детали произошедшего и напасть на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что после коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины. 10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. В одной из квартир им никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет. Там и был обнаружен мумифицированный труп.

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Следствие запросило арест Сергея Удальцова
12 января 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Соответствующее ходатайство передано в Басманный суд Москвы.

Отмечается, что время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу Удальцова в данный момент ещё не назначено.

Днём ранее сообщалось, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Такие меры были приняты после поста, опубликованного обвиняемым в Telegram. Также 11 января в квартиру активиста прибыли сотрудники правоохранительных органов и произвели обыск.

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#террористы
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ФСБ задержала россиянина, собиравшего секретные данные для спецслужб Польши
Задержан житель Пензенской области, пытавшийся передать Польше секретные данные
12 января 2024, 10:31

Фото: iStock/BrianAJackson

В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия мужчина, который собирал данные для спецслужб Польши, за это он просил оказать помощь в переезде за рубеж. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина самостоятельно связался с представителем спецслужб Польши и предложил ему передать секретную информацию со своего предприятия в обмен на помощь в переезде на ПМЖ. Таким образом, подозреваемый планировал передать иностранному государству данные об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск
12 января 2024, 10:30

Фото: iStock/???? ??????

Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Андрей Серафимов в 2018-2019 годах занимал пост руководителя аппарата регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Тульской области, а также был сотрудником центрального штаба партии.

Начиная с 2019 года журналист сотрудничал в изданиями «Медуза»* и «Новая газета – Европа»*.

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*признаны в России нежелательными организациями
**признан Минюстом РФ иноагентом
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#уголовное дело
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Пассажирка «Уральских авиалиний» поссорилась с мужем и родила дочь в самолёте
12 января 2024, 09:41

Фото: iStock/Anna Derzhina

Беременная пассажирка «Уральских авиалиний» перенервничала из-за ссоры с мужем и родила дочь прямо на борту самолёта, об этом рассказала мать роженицы в интервью для E1.RU
Роды в воздухе произошли 10 января. Рейс «Уральских авиалиний» вылетел из столичного аэропорта Жуковский в столицу Таджикистана Душанбе.

«У неё муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», - рассказала мать женщины.

На фоне стресса у беременной женщины начались схватки прямо на борту самолёта. 32-летнюю пассажирку разместили на трёх креслах и успешно помогли ей родить.

Отмечается, что пассажиры так расчувствовались, что собрали для новорождённой 55 тысяч рублей.

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#жуковский
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#самолет
#беременные женщины
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ГИБДД: Движение на тюменской трассе ограничено из-за гибели омича в ДТП
12 января 2024, 09:19

Фото: iStock/Anton Novikov

На автодроге Тюмень — Омск произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, погиб мужчина, об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«У большегруза «КамАЗ», перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения погиб 35-летний житель Омска, управлявший легковым автомобилем.

Отмечается, что движение по автодроге частично ограничено, сотрудники полиции обеспечивают безопасность проезда транспорта.

Напомним, вчера стало известно, что в массовой аварии на трассе М-11 погибли основатель интернет-ресурса Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын.

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#омская область
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Во Владивостоке школьники издевались над беременной учительницей
12 января 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Rawpixel

Житель Владивостока пришёл в школу и угрожал ученикам беременной жены-учительницы.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что аудиозапись скандала в сеть выложили, возможно, ученики 8-го класса 61 школы. На записи слышно, как мужчина обещает «разломать кабину» школьникам и заставить их «жрать тетради».

Сообщается, что до этого ученики якобы довели до нервного срыва учительницу информатики. Она является женой жителя Владивостока. Случившемся уже интересуется городская прокуратура. О том, что женщина беременна, её руководство не знало.

10 января учительница ушла на больничный. Комментировать ситуацию она отказывается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали 15-летнего школьника, который готовил массовое убийство одноклассников.

Как сообщает телеграм-канал Mash, дома у 15-летнего ученика кукморской средней школы № 4 полицейский нашли два ножа, топор, баллончик, тактические перчатки, балаклаву и записи с детальным описанием плана убийства сверстников. Подросток читал сведенья о массовых убийствах в учебных заведения, учился изготавливать самодельное взрывное устройство, искал, где найти оружие.

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#школа
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