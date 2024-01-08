В Татарстане мать и её сожитель убили 4-х месячного ребенка, подбрасывая в воздух

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В Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался. Об этом пишет Shot.
Все случилось 6 января. Около 10 часов утра ребенок перестал подавать признаки жизни. Приехавшие на место врачи лишь констатировали смерить младенца. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю мать мальчика, а также ее сожителя.
По предварительным данным, причиной смерти стала игра, в ходе которой его подкидывали вверх. У малыша произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родителям грозит до 15 лет лишения свободы. Однако обвинения им еще не предъявлены.
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По предварительным данным, причиной смерти стала игра, в ходе которой его подкидывали вверх. У малыша произошло кровоизлияние в спинной мозг шейного отдела позвоночника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Родителям грозит до 15 лет лишения свободы. Однако обвинения им еще не предъявлены.
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Элина Позднякова