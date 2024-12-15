Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань

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Второй повреждённый танкер, «Волгонефть 239», после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега возле порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Пресс-служба МЧС обратила внимание, что связь с экипажем поддерживается. На данный момент на борту пребывают 14 человек.
Накануне в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. В воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые суммарно перевозили восемь тонн мазута. На борту кораблей находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, которые повредили судна.
Стало известно, что с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек скончался.
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«Планируется эвакуация», — подчеркнули в министерстве.
Накануне в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. В воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые суммарно перевозили восемь тонн мазута. На борту кораблей находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, которые повредили судна.
Стало известно, что с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек скончался.
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Ольга Енгалычева