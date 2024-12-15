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Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить

Фото: iStock/ Dikuch

Фото: iStock/ Dikuch

После крушения в Керченском проливе капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Телеграм-канал Baza.
Спасатели смогли спасти весь экипаж судна, состоявший из 13 человек — 11 из них на данный момент пребывают в больнице Анапы с обморожением.

Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.



Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.

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#спасатели
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#нефть
Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий крушения танкеров
15 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/phaisarn2517

По поручению президента РФ Владимира Путина, создана рабочая группа для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Её создал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее состав вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.

В настоящее время спасательная операция ещё продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде. Одной из причин крушения танкеров специалисты называют то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Судьба четверых моряков, находившихся в трюме одного из кораблей, пока остаётся неизвестной.

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#операция
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Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров
Доцент Лучак: разлив нефти из-за крушения танкеров в Керчи угрожает животным
15 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/ufokim

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу после разлива нефти с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива нефтепродуктов. Ожидается, что на пляжах появится нефтяная плёнка, а экосистеме будет нанесён сильный урон.

Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.

При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.

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#крым
#керчь
#крушение
#корабль
#нефть
#животные
#опасность
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Мать-изверг девять лет измывалась над четырьмя детьми
15 декабря 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Motortion

Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении долгого времени истязала четверых своих детей. Это происходило с 2015 по нынешний 2024 год.
Женщина никак не заботилась о развитии детей и полностью отстранилась от их воспитания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Будучи недовольной их поведением, систематически унижала и избивала их за самые незначительные проступки. Следы своих преступлений она пыталась скрыть с помощью иголки с ниткой: вместо посещения врача зашивала увечья самостоятельно.

Об издевательствах стало известно, когда пьяная женщина подожгла дом. Дети смогли выбраться через окно, после чего спасатели доставили их в реабилитационный центр. Против женщины возбуждено уголовное дело «Истязание несовершеннолетних, совершенное с особой жестокостью», ее ждет тюремное заключение до семи лет.

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#женщины
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Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море
Моряк Глушак: танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы зимой и в море
15 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/MihailDechev

Нефтеналивные танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы в зимнее время, также они должны ходить по рекам, а не морям. Об этом сообщил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, перевозившие в общей сложности восемь тонн мазута. В результате повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов. Один член экипажа из 29-ти погиб, остальных эвакуируют.

На борту кораблей могли отсутствовать гидрокостюмы, предположил Глушак в интервью «Известиям».

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#керчь
#чёрное море
#корабль
#крушение
#нефть
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Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна
15 декабря 2024, 16:25

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Спасатели пока не смогли найти четверых моряков, остававшихся в трюме в момент крушения в Керченском проливе. Корабли «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения во время шторма в Чёрном море.
В черноморских экстренных службах информационному агентству «Интерфакс» рассказали, что в момент катастрофы пропавшие члены экипажа находились в трюме либо в машинном отделении. Уже спасённые члены команды корабля выдвигают более пессимистичную версию. Они считают, что их товарищи погибли в тот момент, когда штормовые волны практически разрубили судно пополам.

В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.

Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.

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#операция
#судно
#аварии
#корабль
#чёрное море
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СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/Photos by Painter

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Об этом главное управление ведомства по Республике Крым написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако после того, как появились сведения о первом погибшем одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав – нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, что в воскресенье потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В общей сложности на их бортах находились 29 членов экипажа. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие конструкцию судов.

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Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
#керчь
#корабль
#крушение
#следственный комитет
#уголовное дело
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Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе
Возможной причиной крушения танкеров в Чёрном море является ошибка экипажа
15 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/SHansche

Стала известна одна из возможных причин крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе Чёрного моря. Авария могла произойти по причине ошибочных действий экипажей судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в сложных метеорологических условиях.
Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил источник в службах морского поиска и спасения. Он пояснил, что в момент аварии море сильно штормило, что сильно осложнило навигацию.

«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — сказал инсайдер.

Он отметил, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, построенных с 1980 и 1984 годах, также будет рассматриваться как одна из версий. Изначально суда проектировались как речные танкеры для ограниченного выхода в прибрежные морские зоны в спокойную погоду. Шторм мог стать причиной чрезмерную нагрузки, которую корпуса танкеров не выдержали.

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#море
#аварии
#шторм
#чёрное море
#корабль
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Прокуратура проверяет обстоятельства крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:05

Фото: istockphoto/MaYcaL

По факту крушения российских транспортных судов в Керченском проливе организована проверка. Её проводит управление Южной транспортной прокуратуры по городу Новороссийску.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, будут тщательно расследованы и изучены случаи нарушений в сфере соблюдения правил безопасности мореплавания, которые привели к аварии танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Представитель Южной транспортной прокуратуры Сергей Сафинов напомнил, что сегодня, 15 декабря, произошло крушение двух нефтеналивных судов. В настоящее время продолжаются спасательные работы. Четверо моряков, которые находились в трюме одного из кораблей, пока не найдены.

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Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
#проверки
#аварии
#крушение
#прокуратура
#корабль
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в удобном формате
МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе
МЧС: все 13 моряков эвакуированы с севшего на мель в Керченском проливе танкера
15 декабря 2024, 14:46

Фото: iStock/nightman1965

С потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за сильного шторма получили повреждения два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На их борту находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. На место прибыли вертолёты МЧС РФ и спасательные буксиры.

Известно, что один из кораблей сел на мель, а другой – лёг на дрейф. В результате их повреждения произошёл разлив мазута в Чёрное море. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Эвакуация людей продолжается.

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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
#керчь
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#крушение
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