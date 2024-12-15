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После крушения в Керченском проливе капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Телеграм-канал Baza.
Спасатели смогли спасти весь экипаж судна, состоявший из 13 человек — 11 из них на данный момент пребывают в больнице Анапы с обморожением.
Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.
Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.
Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.
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Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.
Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.
Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.
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Ольга Енгалычева