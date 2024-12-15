Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»

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В Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Их в своём Telegram-канале представили «Известия».
На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа ответил, что все находящиеся на борту уже одели спасательные жилеты, однако спустить водоводы возможности нет.
Сотрудник Центра Службы управления подчеркнул, что спасательный буксир «Меркурий» уже приближается к танкеру «Волгонефть 212».
Ранее сообщалось, что танкер подал первый сигнал SOS около девяти утра в воскресенье. Сигнал поступил спустя час после крушения. Позже второй сигнал был подан с борта танкера «Волгонефть 239».
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Сотрудник Центра Службы управления подчеркнул, что спасательный буксир «Меркурий» уже приближается к танкеру «Волгонефть 212».
Ранее сообщалось, что танкер подал первый сигнал SOS около девяти утра в воскресенье. Сигнал поступил спустя час после крушения. Позже второй сигнал был подан с борта танкера «Волгонефть 239».
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Анастасия Чинкова