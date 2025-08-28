Бастрыкин заинтересовался делом о загадочной гибели курсантов в Карелии в 2014 году
В августе 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям детально изучить материалы дела о гибели двух курсантов Петрозаводского речного училища. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дело включает около 40 томов документов, и теперь у Натальи Костиной, матери одного из погибших – 16-летнего Николая Костина, появилась надежда узнать правду о судьбе её сына. Вместе с Николаем пропал и 17-летний Вячеслав, их исчезновение датируется 21 ноября 2014 года.
Ранее расследование пришло к выводу, что курсанты покончили с собой, однако спустя 11 лет дело вновь получило новую жизнь и подвергается повторной проверке.
Читайте также: