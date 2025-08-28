Достижения.рф

Бастрыкин потребовал доклад о нападении члена ИГИЛ* на полицейских в Москве

Александр Бастрыкин (фото: Telegram @sledcom_press)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного управления ведомства по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования инцидента с нападением на полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».



По данным следствия, 27 августа мужчина, находясь рядом с заправкой на Щелковском шоссе, бросил в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник» две бутылки с зажигательной смесью, а затем напал на полицейских с ножом. Нападавшего удалось обезвредить, пострадавших нет.

Задержанный говорил на иностранном языке и не имел при себе документов. Следствие установило, что 25-летний подозреваемый Шеравган Кунджумов является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Также он является членом запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*. В 2017 году Кунджумов вместе с группой радикалов готовил теракты и изготавливал взрывные устройства, но был оперативно задержан. Недавно он вышел на свободу.

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0