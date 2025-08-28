Бастрыкин потребовал доклад о нападении члена ИГИЛ* на полицейских в Москве
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного управления ведомства по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования инцидента с нападением на полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».
По данным следствия, 27 августа мужчина, находясь рядом с заправкой на Щелковском шоссе, бросил в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник» две бутылки с зажигательной смесью, а затем напал на полицейских с ножом. Нападавшего удалось обезвредить, пострадавших нет.
Задержанный говорил на иностранном языке и не имел при себе документов. Следствие установило, что 25-летний подозреваемый Шеравган Кунджумов является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство. Также он является членом запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*. В 2017 году Кунджумов вместе с группой радикалов готовил теракты и изготавливал взрывные устройства, но был оперативно задержан. Недавно он вышел на свободу.
Теперь ему грозит пожизненное заключение.
*запрещённая в России террористическая организация