Бастрыкин потребовал доклад о нападении члена ИГИЛ* на полицейских в Москве

28 августа 2025, 13:25

Александр Бастрыкин (фото: Telegram @sledcom_press)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного управления ведомства по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования инцидента с нападением на полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».