Дорожный рабочий совратил восемь детей в Калуге

В Калуге приговорили к 16 годам тюрьмы рабочего, совратившего восемь детей
Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Калуге дорожный рабочий совратил восемь детей в возрасте от восьми до 13 лет. Об этом сообщает «Телеканал «Краснодар».



Отмечается, что мужчина вступал в переписки сексуального характера с детьми разного пола, от которых требовал интимные фотографии. Противоправную деятельность он совершал в период с 2023 по 2024 год.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Калуги мужчину приговорили к 16 годам лищения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Также обвиняемому запретили в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми.

Анастасия Чинкова

