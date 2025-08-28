Дорожный рабочий совратил восемь детей в Калуге
В Калуге приговорили к 16 годам тюрьмы рабочего, совратившего восемь детей
В Калуге дорожный рабочий совратил восемь детей в возрасте от восьми до 13 лет. Об этом сообщает «Телеканал «Краснодар».
Отмечается, что мужчина вступал в переписки сексуального характера с детьми разного пола, от которых требовал интимные фотографии. Противоправную деятельность он совершал в период с 2023 по 2024 год.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Калуги мужчину приговорили к 16 годам лищения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Также обвиняемому запретили в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с детьми.
Читайте также: