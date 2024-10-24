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Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском

24 октября 2024, 21:35
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В Челябинской области толпа местных жителей пытается штурмовать цыганский дом из-за подозрения подростка из диаспоры в убийстве женщины-таксиста. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Коркино обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала частным извозчиком. В последний раз она подвозила 17-летнего цыгана, который, вероятнее всего, и зарезал её в машине. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Однако горожане даже после задержания продолжили устраивать беспорядки. Они штурмуют дом, котором предположительно находится второй подозреваемый 19-ти лет.



В результате штурма ранены два человека, слышны выстрелы со стороны хозяев дома. После того, как ОМОН ворвался в здание стрельба прекратилась.

Силовики сдерживают разъярённую толпу, которая начала переворачивать и поджигать автомобили.

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#стрельба
#дом
#уголовное дело
#убийство
В Чечне неизвестные обстреляли машину Росгвардии, один сотрудник погиб
24 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/???? ??????

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что неизвестные несколько раз выстрелили в принадлежащий силовой структуре автомобиль «Урал», после чего скрылись с места преступления. Это произошло в станице Петропавловская.

Издание пишет, что в результате обстрела один из сотрудников Росгвардии погиб. Второй оперативник получил ранения. Его госпитализировали, врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Нападавшие разыскиваются.

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#стрельба
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Тверского школьника избили за изнасилование девушки
Избитого школьника из Твери подозревают в изнасиловании девушки
24 октября 2024, 20:37

Фото: iStock/ Motortion

В Тверской области 16-летний подросток избил 14-летнего мальчика, который участвовал в групповом изнасиловании девушки с психическим расстройством.
14-летний избитый школьник и его 17-летний товарищ пристали к 20-летней девушке. Выяснив, что она не сможет постоять за себя в силу своего недуга, подростки силой увели её в заброшенный дом и по очереди изнасиловали, сообщает «Baza».

Узнав о происшествии, 16-летний молодой человек пригласил насильника на встречу, на которой жестоко его избил. Юноша также заставил насильника изваляться в луже. Правоохранительные органы узнали о случившемся из социальных сетей видео с избиением загрузил туда один из очевидцев.

16-летнего подростка задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело. В ходе допроса сотрудники выяснили причину драки и возбудили еще одно уголовное дело, но уже в отношении насильников.

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#избиение
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Мужчину, державшего в рабстве 18 россиян, взяли под стражу
Лента.ру: мужчину, державшего в рабстве 18 россиян, заключили под стражу
24 октября 2024, 19:35

Фото: iStock/ Boonyachoat

В Ростовской области суд заключил под стражу жителя города Азов, подозреваемого в использовании рабского труда на ферме.
Мужчина пробудет под стражей до 20 декабря, сообщает «Лента.ру».

О задержании жителя Азова стало известно 23 октября. 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский 18 россиян работать на ферме безвозмездно или за минимальные денежные выплаты. Пострадавшие каждый день выполняли тяжелые работы в сельскохозяйственных угодьях. Одному из недавно прибывших на ферму «рабов» удалось попросить помощи у полиции, когда у него забыли отобрать телефон.

Ранее Раджа Лиманский работал механиком-наладчиком и слесарем. Имя фермера также фигурировало в уголовных делах о похищении человека, мошенничестве. Он неоднократно находился в федеральном розыске.

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#фермер
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#пострадавшие
#мужчина
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Замглавы управы московского района Савелки Тимофеев украл у жены детей
Супруга замглавы управы московского района Савелки обвинила его в краже детей
24 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бывшая жена замглавы управы московского района Савелки Константина Тимофеева Мария обвинила супруга в краже детей. Об этом пишет Baza.
Брак Марии и Константина Тимофеевых развалился прошедшим летом. В семье подрастают трое детей. Женщина рассказала, что супруг завел любовницу и не скрывал этого. Тогда супруги решили развестись. В один из дней Тимофеев пригласил жену и детей погулять. Женщина ходила на костылях из-за травмы. По ее словам, супруг выбил у нее костыль, схватил детей и увез. Тогда травма женщины сильно обострилась и ее положили.

Окончив лечение, Мария нашла детей в подмосковном городе Клин. Двоих младших она смогла забрать, а старший остался жить у отца. Однако уже 20 октября несколько мужчин в балаклавах сломали забор на участке Марии, выбили балконную дверь и силой забрали двухлетнего мальчика. Второй ребенок смог вырваться и спрятаться. Тогда Тимофеева написала заявление в полицию.

Однако сам Тимофеев рассказал изданию, что вынужден был забрать детей из-за того, что у его супруги имеются явные проблемы с алкоголем и часто ведет себя неадекватно. А еще, по его словам, она избила его мать, видимо в момент, когда забирала детей.

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Польского фермера обвинили по двум уголовным статьям за обращение к Путину
24 октября 2024, 18:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружная прокуратура города Гливицы в Польше предъявила обвинения фермеру и его дочери, которые развернули плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в феврале этого года фермер принимал участие в блокировке автострады около погранперехода в Гожичках. Тогда он разместил на своем тракторе плакат с обращением к Путину. На нём он просил «разобраться с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Вскоре после этого активиста задержали. Полицейские изъяли у него баннер и флаг.

По данным прокуратуры, в отношении фермера и его дочери вынесли обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса Польши о призывах либо оправдании агрессивной войны, и пропаганде нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигании ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве.

По одной из статей им грозит до пяти лет тюрьмы, а по второй – до трёх лет.

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#владимир путин
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#обвинение
#уголовное дело
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Фабрики по производству зефира «Сокол» приостановили работу в РФ
Фабрики «Сокол» приостановили работу в РФ из-за жалоб на их зефир
24 октября 2024, 18:02

Фото: iStock/ Nikolaeva Elena

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерских фабрик «Сокол» после жалоб на их зефир «Жизель».
Сейчас фабрики временно не работают, так как Роспотребнадзор предполагает, что зефир мог стать причиной массового отравления. Кондитерские изделия покупатели приобретали в магазинах торговой сети «ВкусВилл», сообщает «Комсомольская правда».

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы готовой продукции и сырья, также горячей, холодной воды и смывов для лабораторных экспертиз. Ещё будет проводиться проверка маркировки.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области проводится проверка в отношении производителя ООО Кондитерская фабрика Сокол ООО КФС, где производился зефир Классический без сахара из сети супермаркетов ВкусВилл и зефир Жизель», — сказали в Роспотребнадзоре.

Другие торговые сети, продававшие кондитерские изделия фабрик «Сокол», отозвали партии зефира, которые могут содержать мальтитный спирт.

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#кондитерские изделия
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Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её
В Индии священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал её
24 октября 2024, 17:49

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал её. Инцидент произошёл в штате Раджастхан в Индии, пишут местные СМИ.
Отмечается, что преступник служил в храме, куда регулярно ходила женщина. В какой-то момент они познакомились, и прихожанка пожаловалась на проблемы в браке. Священник пообещал помочь ей и предложил съесть некую сладость, которая находилась в храме в качестве религиозного подношения.

Но на деле в составе угощения были наркотики. Женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, не смогла оказать сопротивление мужчине, который трижды изнасиловал её. За происходящим наблюдали помощники священника, которые снимали всё на видео и угрожали женщине.

В настоящее время в случившемся разбираются полицейские.

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#изнасилование
#храм
#индия
#наркотики
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Расчленитель Масалимов, приговоренный к расстрелу, выходит на свободу: главное о маньяке и его жертвах
24 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Приговоренный к расстрелу убийца-расчленитель не только избежал смертной казни, но и скоро окажется на свободе. Какие преступления совершил Анвар Масалимов и как ему удалось обмануть смерть, рассказывает редакция «Радио 1».

Примерный семьянин или жестокий убийца


Анвар Масалимов родился в Уфе в благополучной семье, окончил школу, отслужил в армии, женился, был примерным семьянином и воспитывал сына, числился на хорошем счету на работе. В 25 лет все резко изменилось. Он отправился в командировку в город Чайковский Пермского края, где ему предстояло выполнить монтажные работы на объекте.

Оставшись без контроля жены и работодателя, мужчина расслаблялся с помощью алкоголя. В один из дней во время очередного застолья он поспорил с товарищем и убил его.

Высшая мера наказания


Масалимов отрицал свою вину, объясняя этот тем, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Однако следователи быстро раскрыли убийство. Тогда его приговорили к 15 годам тюрьмы. 10 лет спустя мужчину перевели в колонию-поселение в Томской области, а условия отбывания заключения сильно смягчились.

В 1991 году 36-летнему Анвару разрешили покидать территорию учреждения на пару часов в неделю. В один из таких дней он познакомился с пенсионером, который пригласил к себе Масалимова на новоселье. Там мужчины выпили, и все повторилось вновь: конфликт закончился убийством.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело пенсионера и спрятал останки в разных частях земельного участка. Но у пенсионера оказались слишком бдительные соседи, которые заметили его отсутствие и позвонили в полицию. Силовики быстро поняли, кто стоит за убийством.

Масалимов опять не признал вину. По его словам, у них произошел конфликт на фоне распития алкогольных напитков, но больше он ничего не помнил. Год спустя суд приговорил расчленителя к высшей мере наказания – смертной казни.

ИК особого режима № 5 для пожизненно заключенных (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)


Масалимов избежал смертной казни и оказался на свободе


Приговор не приводили в исполнение шесть лет, в 1998 году смертную казнь заменили на пожизненное заключение в связи с введенным в России мораторием. Масалимову было уже 43 года. Тогда его этапировали в Вологодскую область в колонию №5, где отбывают наказание пожизненно осужденные.

Через пять лет осужденный начал подавать письменные жалобы в суды разных инстанций с просьбой пересмотреть меру наказания из-за изменения в уголовном законодательстве. Тогда из статьи, по которой Масалимов был осужден, убрали пункт о лице, ранее совершившем убийство. Писал он еще 13 последующих лет. Наконец, в 2008 году его дело переквалифицировали по статье с максимальным сроком не более 10 лет. К тому моменту расчленитель эти годы уже отсидел. Но пожизненный приговор ему так и не отменили.

В 2012-м Масалимова перевели в исправительную колонию особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Через четыре года его жалобу удовлетворили. Масалимову был 61 год, тогда он вышел на свободу.

Убийца вновь оказался в тюрьме


Анвару выпал счастливый шанс изменить жизнь, которым он не воспользовался. Уже привычная для него история повторилась в третий раз: алкоголь, конфликт с товарищем и помутнение рассудка. Однако тогда потерпевший выжил.

В 2019-м рецидивиста приговорили к пяти годам с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.

Убийца скоро выйдет на свободу


Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024. Большую часть своей жизни он провел за решеткой. Сможет ли почти 70-летний убийца адаптироваться в условиях нормальной жизни, пока не понятно.

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Задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников
24 октября 2024, 17:34

Сергей Мочальников (Фото: РИА Новости/Правительство РФ/Андрей Рогатко)

В Москве правоохранители задержали ещё одного заместителя министра энергетики России, на этот раз действующего. Сергей Мочальников находится в этой должности с апреля 2022 года.
Сегодня днём уже был задержан экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский, который работал на этом посту до 2021 года, напоминает телеграм-канал SHOT. На него дали показания арестованные ещё в 2023 году представители угольной отрасли, которые рассказали следователям о причастности бывшего чиновника министерства к хищениям.

По информации телеграм-канала, Мочальников проходит по тому же делу о мошенничестве при ликвидации убыточных шахт и разрезов в Кемеровской области. Его предшественника подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств. По итогам допроса нынешнего заместителя министра энергетики будет принято решение о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения.

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