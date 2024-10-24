Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском

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В Челябинской области толпа местных жителей пытается штурмовать цыганский дом из-за подозрения подростка из диаспоры в убийстве женщины-таксиста. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в среду в городе Коркино обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала частным извозчиком. В последний раз она подвозила 17-летнего цыгана, который, вероятнее всего, и зарезал её в машине. Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Однако горожане даже после задержания продолжили устраивать беспорядки. Они штурмуют дом, котором предположительно находится второй подозреваемый 19-ти лет.
В результате штурма ранены два человека, слышны выстрелы со стороны хозяев дома. После того, как ОМОН ворвался в здание стрельба прекратилась.
Силовики сдерживают разъярённую толпу, которая начала переворачивать и поджигать автомобили.
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Однако горожане даже после задержания продолжили устраивать беспорядки. Они штурмуют дом, котором предположительно находится второй подозреваемый 19-ти лет.
В результате штурма ранены два человека, слышны выстрелы со стороны хозяев дома. После того, как ОМОН ворвался в здание стрельба прекратилась.
Силовики сдерживают разъярённую толпу, которая начала переворачивать и поджигать автомобили.
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Анастасия Чинкова