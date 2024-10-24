Родственникам погибшей женщины-таксиста в Челябинской области окажут помощь

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Семье убитой в Челябинской области женщины будет оказана необходимая помощь и поддержка, передает глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина в своих социальных сетях
Вечером 23 октября в машине, которая была недалеко от жилого дома на улице Ватутина города Коркино под Челябинском, обнаружили мёртвую 40-летнюю женщину, работавшую в такси. На теле убитой были ножевые ранения. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в убийстве женщины задержали 24 октября вечером.
Ранее сообщалось, что в Коркино двое человек были ранены огнестрельным оружием.
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«У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь», — рассказала Лощина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в Коркино двое человек были ранены огнестрельным оружием.
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Ольга Енгалычева