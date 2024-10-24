Во время цыганских погромов в Коркино толпа подожгла два дома

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Во время цыганских погромов на Урале толпа подожгла два дома после убийства таксистки.
Видео с места пожаров попали в социальные сети. О пострадавших пока что ничего неизвестно. На записи видно, что работники пожарной службы уже избавляются от очагов возгорания. На месте происшествия также присутствуют сотрудники полиции, сообщает «SHOT».
Устроившие поджог представители цыганской диаспоры массово уезжают в Еманжелинск.
Передавали, что сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области стараются предотвращать погромы после убийства 40-летней женщины, работавшей в такси. Двое людей уже были госпитализированы с пулевыми ранениями.
Стихийные погромы начались после смерти 40-летней женщины. Убитую обнаружили в автомобиле с многочисленными ножевыми ранениями.
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Устроившие поджог представители цыганской диаспоры массово уезжают в Еманжелинск.
Передавали, что сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области стараются предотвращать погромы после убийства 40-летней женщины, работавшей в такси. Двое людей уже были госпитализированы с пулевыми ранениями.
Стихийные погромы начались после смерти 40-летней женщины. Убитую обнаружили в автомобиле с многочисленными ножевыми ранениями.
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Ольга Енгалычева