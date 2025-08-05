Бастрыкин запросил доклад об убийстве 11-летней девочкой брата в Татарстане

05 августа 2025, 11:31

Александр Бастрыкин (фото: ВКонтакте @alexander_bastrikin)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, связанного с 11-летней девочкой из Татарстана. Она подозревается в убийстве брата и нападении с ножом на бабушку и сестру.