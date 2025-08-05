Бастрыкин запросил доклад об убийстве 11-летней девочкой брата в Татарстане
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, связанного с 11-летней девочкой из Татарстана. Она подозревается в убийстве брата и нападении с ножом на бабушку и сестру.
Напомним, что 2 августа в городе Мензелинск школьница напала на родственников с кухонным ножом. В результате нападения брат подозреваемой скончался на месте, а её бабушка находится в тяжелом состоянии. Также ранения получила сестра.
Следственные органы СК РФ по республике возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Расследование продолжается.
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