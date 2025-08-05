В Подмосковье женщина угрожала убийством девочке, споткнувшейся о ее дочь
В Подмосковье женщина угрожала расправой 12-летней девочке, случайно споткнувшейся о ее дочь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Все произошло 2 августа на детской площадке в ЖК «Супонево» Звенигорода. По словам очевидцев, школьница оступилась и задела другого ребенка во время игры. Причем она сразу извинилась перед девочкой, но рассерженная родительница все равно пришла разбираться.
Сначала женщина ругалась матом и оскорбляла шестиклассницу, а затем замахнулась на нее и пригрозила, что «закопает». На видеозаписи инцидента слышно, как она кричит: «Я тебя убью!», несмотря на повторные извинения девочки.
Пока неизвестно, попала ли эта ситуация в поле зрения правоохранителей.
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