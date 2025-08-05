На юго-востоке Москвы нашли тело мужчины убитого насильственной смертью
СК: Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено на ул. Полбина в Москве
Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в квартире жилого дома на улице Полбина в Москве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.
4 августа в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы (ул. Полбина) обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столице, у погибшего зафиксировано ножевое ранение.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следственно-оперативная группа работает на месте, устанавливая обстоятельства гибели и личность погибшего.
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