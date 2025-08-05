На юго-востоке Москвы нашли тело мужчины убитого насильственной смертью

05 августа 2025, 01:44

СК: Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено на ул. Полбина в Москве

Фото: iStock/Tunatura

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружено в квартире жилого дома на улице Полбина в Москве, по факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.