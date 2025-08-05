Mash: в Новосибирске родители обвинили мигранта в домогательствах к детям

05 августа 2025, 11:13

Фото: iStock/blinow61

В Новосибирске родители школьниц обвинили мигранта в домогательствах к их детям. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia.





Издание передает, что родители обвинили мигранта в домогательствах к их дочерям возрастом от 12 до 14 лет. Мужчина пытался познакомиться со школьницами и предлагал им отношения. Одна из родительниц рассказала, что в один из дней мигрант забежал за ее ребенком в подъезд, схватил за кофту, просился в гости и требовал номер телефона. Тогда его спугнула соседка.





«Пока он отвлекся, ребенок смог выбежать из подъезда. Девочка была в полном ступоре, но смогла закричать: "Мама — это он". Мы тут же подскочили к нему, а он от нас убежал», — поделилась женщина.