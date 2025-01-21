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Мигрант в течение месяца насиловал 11-летнюю девочку в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что 35-летний мигрант из Таджикистана поселился в квартире жительницы Орехово-Зуева. В период с 4 декабря по 14 января он издевался над её несовершеннолетней дочерью.
Об актах изнасилования узнали в полиции. Мужчину задержали, однако он не признаёт своей вины. Проводится расследование этого инцидента.
Ранее в этот день сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Об актах изнасилования узнали в полиции. Мужчину задержали, однако он не признаёт своей вины. Проводится расследование этого инцидента.
Ранее в этот день сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова