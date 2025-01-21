В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и батарейку

В истории исчезновения юной спортсменки Анны Цомартовой с каждым днем возникает множество вопросов. Следствие так и не пришло к единому выводу, поэтому тайна пропажи девушки до сих пор нераскрыта. Недавно появились новые зацепки, о которых вы узнаете в этом материале.