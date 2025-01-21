В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и батарейку

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В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ребёнок поступил в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. Родители заподозрили, что малыш мог проглотить инородные предметы. В ходе обследования в желудке и кишечнике были обнаружены сцепленные магниты и батарейку. Из-за того, что магниты соединились, у ребёнка произошло повреждение слизистой оболочки и образование язвы.
Врачи с помощью специального эндоскопического сачка и корзины Дормиа провели гастроскопию и достали все инородные тела.
Операция прошла успешно, сейчас ребёнок находится на амбулаторном лечении.
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Врачи с помощью специального эндоскопического сачка и корзины Дормиа провели гастроскопию и достали все инородные тела.
Операция прошла успешно, сейчас ребёнок находится на амбулаторном лечении.
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Анастасия Чинкова