Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ТЦ в Нахабино

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Подозреваемый в умышленном поджоге несовершеннолетний задержан Росгвардией в подмосковном Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что подростку из Истринского района Подмосковья пообещали за поджог 250 тысяч рублей. В Росгвардии пояснили, что злоумышленник зашел в магазин торгового центра с канистрой бензина. Его передали полицейским. Людей эвакуировали, а место происшествия оцепили.
Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин за потасовку в ресторане Зеленограда. Стражи порядка выяснили, что у гостей произошел конфликт с персоналом. Сотрудник службы безопасности получил серьезную травму головы из-за брошенной в него посетителем тарелки.
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Перед этим сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин за потасовку в ресторане Зеленограда. Стражи порядка выяснили, что у гостей произошел конфликт с персоналом. Сотрудник службы безопасности получил серьезную травму головы из-за брошенной в него посетителем тарелки.
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Никита Кротов