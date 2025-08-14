Бастрыкину доложат о деле 16-летней пермячки, выбросившей своего ребенка из окна
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденного в Пермском крае. Его предоставит руководитель регионального управления Денис Головкин. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 12 августа 2025 года в Березниках несовершеннолетняя самостоятельно родила малыша в своей квартире. Решив, что тот скончался, она выбросила его тело с балкона пятого этажа.
Как пишут березниковские паблики, матерью ребенка является 16-летняя выпускница местной школы. При этом ни она сама, ни ее родители якобы не знали о беременности. Семья никогда не стояла на учете правоохранителей и считалась благополучной. Отцом ребенка также может являться подросток. Его личность устанавливается.
Признаков насильственной смерти при осмотре тела новорожденного выявлено не было. Окончательные выводы сделают судмедэксперты.
