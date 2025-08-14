Бастрыкину доложат о деле 16-летней пермячки, выбросившей своего ребенка из окна

14 августа 2025, 10:26

Фото: iStock/blinow61

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденного в Пермском крае. Его предоставит руководитель регионального управления Денис Головкин. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.