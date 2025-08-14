В Таганроге жителей дома эвакуировали после обрушения плиты перекрытия
В Таганроге Ростовской области произошел инцидент, в результате которого жители многоквартирного дома на улице Октябрьской, 44 Б были эвакуированы после обрушения плиты перекрытия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Обрушение произошло около 00:20 мск в подвальном помещении под одной из квартир, что привело к разрушению перегородки и обрушению потолочной балки. В результате были образованы трещины по всей конструкции здания. В данный момент в доме проживают 40 человек, большинство жителей были размещены у родных, а шесть человек нашли временное убежище в пункте размещения.
Сразу после инцидента в пострадавшем крыле дома были отключены водоснабжение и газ. В связи с происшествием с 8:00 мск введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб для оценки ущерба и помощи жителям.
Прокуратура Ростовской области начала проверку соблюдения законодательства и прав жильцов, находящихся в пункте временного размещения. Камбулова подчеркнула, что никто из жителей не останется без внимания и помощи.
