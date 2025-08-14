В Таганроге жителей дома эвакуировали после обрушения плиты перекрытия

14 августа 2025, 09:49

Фото: iStock/DmyTo

В Таганроге Ростовской области произошел инцидент, в результате которого жители многоквартирного дома на улице Октябрьской, 44 Б были эвакуированы после обрушения плиты перекрытия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.