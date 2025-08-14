В Красноярске подростки толпой избили пьяного парня во дворе жилого дома
В Красноярске толпа подростков жестоко избила пьяного парня. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash, опубликовав видео произошедшего.
По словам очевидцев, пострадавший выпивал в беседке во дворе жилого дома на Волгоградской улице. В какой-то момент на него набросилась группа подростков. Как видно на кадрах, один из них сначала повалил парня на землю, а затем начал бить его ногами по голове. Отмечается, что после драки нападавшие скрылись.
Причина, по которой возник конфликт, пока неизвестна. Также не уточняется, взялись ли за это дело правоохранители.
Ранее сообщалось, что массовая драка школьников с избиением молодого человека произошла в Новосибирске.
