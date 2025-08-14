Мигрант пытался изнасиловать юную жительницу Ленобласти
В ночь на 12 августа в городе Новая Ладога произошел инцидент, в котором 19-летняя местная жительница стала жертвой нападения. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», девушка дала отпор злоумышленнику, который попытался совершить над ней насильственные действия.
По информации полиции, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы утром 13 августа, после чего следственные органы Волховского района возбудили уголовное дело по статьям 30 и 131 УК РФ (попытка изнасилования).
В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 25-летнего гражданина Таджикистана, который не имеет постоянной работы. По данным полиции, мигрант находится на учете с 2022 года и имеет разрешение на пребывание до 2028 года. Он был задержан у дома 6 микрорайона «В» и помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия.
