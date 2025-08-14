Мигрант пытался изнасиловать юную жительницу Ленобласти

14 августа 2025, 09:31

Фото: iStock/blinow61

В ночь на 12 августа в городе Новая Ладога произошел инцидент, в котором 19-летняя местная жительница стала жертвой нападения. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», девушка дала отпор злоумышленнику, который попытался совершить над ней насильственные действия.