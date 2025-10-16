Главе СК Бастрыкину доложат о проверке в деле о насилии над детьми в Башкирии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по сообщениям о возможных противоправных действиях матери в отношении несовершеннолетних детей в Башкирии.
Об этом пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в одном из сюжетов федерального телеканала говорилось, что в Уфе дочь намеревается лишить мать родительских прав. По её словам, женщина ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей, применяет к ним физическую силу, а квартира, где они проживают, находится в антисанитарном состоянии.
По указанным фактам, Следственный комитет по Башкирии организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и о результатах рассмотрения доводов, изложенных в телесюжете.
