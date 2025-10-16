Главе СК Бастрыкину доложат о проверке в деле о насилии над детьми в Башкирии

16 октября 2025, 12:23

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по сообщениям о возможных противоправных действиях матери в отношении несовершеннолетних детей в Башкирии.