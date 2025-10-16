В Петербурге бизнесмен заманивал несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал
В Петербурге бизнесмен заманивал к себе несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Отмечается, что сотрудники регионального управления Следственного комитета расследуют дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, двух эпизодах изнасилований, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, двух случаях секса с несовершеннолетней девочкой, трёх случаях развратных действий, пяти инцидентах склонения к употреблению наркотиков, изготовлении детской порнографии и хранении запрещённых веществ.
По версии следствия, в период с сентября 2023 по январь 2025 года директор стройфирмы в офисе и в своей квартире совершал все вышеописанные преступления.
Подозреваемого задержали в феврале. В настоящее время удалось установить четыре его жертвы.
Расследование дела продолжается. Следователи просят ещё не выявленных пострадавших от действий предпринимателя обращаться к ним.
Читайте также: