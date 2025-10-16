В Петербурге бизнесмен заманивал несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал

16 октября 2025, 12:18

В Петербурге расследуют дело об изнасилованиях детей бизнесменом

Фото: iStock/juriskraulis

В Петербурге бизнесмен заманивал к себе несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».