В Петербурге бизнесмен заманивал несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал

В Петербурге расследуют дело об изнасилованиях детей бизнесменом
В Петербурге бизнесмен заманивал к себе несовершеннолетних, накачивал их наркотиками и насиловал. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Отмечается, что сотрудники регионального управления Следственного комитета расследуют дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, двух эпизодах изнасилований, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, двух случаях секса с несовершеннолетней девочкой, трёх случаях развратных действий, пяти инцидентах склонения к употреблению наркотиков, изготовлении детской порнографии и хранении запрещённых веществ.

По версии следствия, в период с сентября 2023 по январь 2025 года директор стройфирмы в офисе и в своей квартире совершал все вышеописанные преступления.

Подозреваемого задержали в феврале. В настоящее время удалось установить четыре его жертвы.

Расследование дела продолжается. Следователи просят ещё не выявленных пострадавших от действий предпринимателя обращаться к ним.

