Россиянин изнасиловал трех детей сожительницы и получил срок

16 октября 2025, 11:54

Педофил из Кургана получил 18 лет за изнасилование трех детей сожительницы

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

38-летнего жителя Кургана приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование детей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.