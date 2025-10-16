Достижения.рф

Россиянин изнасиловал трех детей сожительницы и получил срок

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

38-летнего жителя Кургана приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование детей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.



По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних. После того как о них стало известно, его задержали и взяли под стражу на время расследования.

Помимо основного наказания, осужденный в течение 10 лет не сможет занимать должности, связанные с работой с детьми.

Лидия Пономарева

