Бастрыкину доложат о проверке попытки похищения семилетней девочки в Москве — СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту попытки похищения ребенка у женщины в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что группа мужчин пыталась отобрать у женщины ее дочь. В результате инцидента пострадали и мать, и ребенок. Нападавшие скрылись до приезда полиции.
По словам пострадавшей, она связывает произошедшее с отцом девочки. Он как утверждается, на протяжении нескольких месяцев ограничивал ее в общении с их общим сыном. В настоящее время по указанному факту проводится процессуальная проверка.
Перед этим в Калининграде отец инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у сына. Подробности — в нашем материале.
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