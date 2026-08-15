Пять человек убили в одном штате США, подозреваемого нашли мертвым

15 августа 2026, 12:29

АР: пятерых человек нашли убитыми в штате Мичиган в США, подозреваемый мертв

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В американском штате Мичиган жертвами серии инцидентов со стрельбой стали пять человек, еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.