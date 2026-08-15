Пять человек убили в одном штате США, подозреваемого нашли мертвым
В американском штате Мичиган жертвами серии инцидентов со стрельбой стали пять человек, еще одного пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.
По прибытии полиции на место первого вызова в жилом доме обнаружили троих погибших и одного раненого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли тело четвертой жертвы в другом доме.
Подозреваемого в преступлениях, 39-летнего Чеда Хикмана, впоследствии нашли мертвым в лесном массиве у озера Уитлок. Рядом с ним был труп еще одного погибшего.
В настоящее время мотивы преступлений и характер связей между потерпевшими не разглашаются. Причины смерти всех шести человек устанавливаются.
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