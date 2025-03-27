Батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, есть погибшие

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Батискаф, на борту которого были 45 россиян, затонул у берегов Египта, сообщает Генконсульство РФ в Хургаде. Уточняется, что четыре человека погибли.
Большинство людей удалось спасти, их состояние в норме. Судьбу нескольких туристов сейчас выясняют. Причины произошедшего пока не названы. Известно лишь, что все отдыхающие приехали от компании «Библио Глобус».
Кроме того, среди туристов были дети. ЧП произошло сегодня утром в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы. Представители Генконсульства находятся на пирсе отеля «Синдбад».
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Кроме того, среди туристов были дети. ЧП произошло сегодня утром в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы. Представители Генконсульства находятся на пирсе отеля «Синдбад».
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Никита Кротов