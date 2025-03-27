Батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, есть погибшие

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Как сообщает Ura.ru, мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.