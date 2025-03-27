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Батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, есть погибшие

Туристический батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта, 4 погибли
Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Фото: istockphoto/Tamer Soliman

Батискаф, на борту которого были 45 россиян, затонул у берегов Египта, сообщает Генконсульство РФ в Хургаде. Уточняется, что четыре человека погибли.
Большинство людей удалось спасти, их состояние в норме. Судьбу нескольких туристов сейчас выясняют. Причины произошедшего пока не названы. Известно лишь, что все отдыхающие приехали от компании «Библио Глобус».

Кроме того, среди туристов были дети. ЧП произошло сегодня утром в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы. Представители Генконсульства находятся на пирсе отеля «Синдбад».

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В Гонконге мужчине назначен пожизненный срок за убийство трехлетней дочери
27 марта 2025, 10:08

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Суд в Гонконге приговорил 42-летнего Лау Кай-пина к пожизненному заключению за убийство своей трехлетней дочери Люн Нга-ше. Суд признал его виновным в жестоком обращении с ребенком, которое привело к ее смерти в июле 2020 года. Об этом пишет «‎SCMP».
Судья Анна Лай Юэнь-ки отметила, что преступление было совершено против беззащитного ребенка с применением чрезмерной силы. Лау, имеющий 12 судимостей, ранее уже был осужден за нападение на мать девочки. В день трагедии он несколько раз сильно встряхнул дочь, утверждая, что не понимал, что это может ей навредить.

Врачи обнаружили у девочки серьезные травмы, включая кровоизлияние под черепом и повреждения сетчатки глаз. Девочка скончалась 29 июля 2020 года.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.

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В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта
27 марта 2025, 09:28

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Как сообщает Ura.ru, мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.
По словам пострадавшего, он планировал встретиться со знакомым для обсуждения подработки. Однако в машине, помимо его товарища, находились и другие люди, которые, по всей видимости, имели злые намерения. В квартире злоумышленники избивали мигранта и угрожали ему физической расправой, требуя женитьбы на их родственнице, несмотря на то что мужчина уже состоял в браке.

После освобождения мигрант немедленно обратился в правоохранительные органы. Полиция начала розыск преступников и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту похищения и угроз. Следственные действия продолжаются.

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#суд
#полиция
#мигрант
#розыск
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Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова
27 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, связанного с покушением на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Паскаря, а также продлил его арест до 12 апреля.

В рамках дела задержаны пять человек, включая сообщника Паскаря Ростислава Журавлева и украинского агента Владимира Головченко, который, по версии следствия, собрал взрывное устройство и заминировал автомобиль Прозорова.

Напомним, что инцидент произошел 12 апреля у дома Прозорова в Москве. Паскарь, согласно материалам дела, доставил компоненты взрывного устройства из Литвы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

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#суд
#арест
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Пять человек пострадали из-за столкновения двух машин на Камчатке
27 марта 2025, 06:50

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

На Камчатке в результате лобового столкновения двух автомобилей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 27 марта на трассе между поселками Нагорный и Мирный, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции края.
По данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Corolla, не имевший водительских прав, двигался на высокой скорости и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Mazda Atenza, за рулем которой находился 35-летний мужчина, ранее лишенный прав.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и 25-летняя девушка-пассажир а/м «Тойота Королла», госпитализированы в травматологическое отделение», — передает Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки.
Также среди пострадавших пассажиры «Мазда Атенза», 23-летняя девушка и 40-летний мужчина. 25-летняя из той же машины была доставлена в реанимацию.

«По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции по Елизовскому району проводится проверка», — уточняется в сообщении.
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МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
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МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
27 марта 2025, 06:15

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в деревне Податовская Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание площадью 72 квадратных метра было ликвидировано пожарными, которые обнаружили тела на месте ЧП. Личности погибших устанавливаются, а причина трагедии расследуется дознавателями ведомства.

На тушение выезжали 15 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

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