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В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Как сообщает Ura.ru, мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.
По словам пострадавшего, он планировал встретиться со знакомым для обсуждения подработки. Однако в машине, помимо его товарища, находились и другие люди, которые, по всей видимости, имели злые намерения. В квартире злоумышленники избивали мигранта и угрожали ему физической расправой, требуя женитьбы на их родственнице, несмотря на то что мужчина уже состоял в браке.

После освобождения мигрант немедленно обратился в правоохранительные органы. Полиция начала розыск преступников и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту похищения и угроз. Следственные действия продолжаются.

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#суд
#полиция
#мигрант
#розыск
#люди
Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова
27 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, связанного с покушением на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Паскаря, а также продлил его арест до 12 апреля.

В рамках дела задержаны пять человек, включая сообщника Паскаря Ростислава Журавлева и украинского агента Владимира Головченко, который, по версии следствия, собрал взрывное устройство и заминировал автомобиль Прозорова.

Напомним, что инцидент произошел 12 апреля у дома Прозорова в Москве. Паскарь, согласно материалам дела, доставил компоненты взрывного устройства из Литвы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

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#суд
#арест
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Пять человек пострадали из-за столкновения двух машин на Камчатке
27 марта 2025, 06:50

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

На Камчатке в результате лобового столкновения двух автомобилей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 27 марта на трассе между поселками Нагорный и Мирный, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции края.
По данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Corolla, не имевший водительских прав, двигался на высокой скорости и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Mazda Atenza, за рулем которой находился 35-летний мужчина, ранее лишенный прав.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и 25-летняя девушка-пассажир а/м «Тойота Королла», госпитализированы в травматологическое отделение», — передает Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки.
Также среди пострадавших пассажиры «Мазда Атенза», 23-летняя девушка и 40-летний мужчина. 25-летняя из той же машины была доставлена в реанимацию.

«По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции по Елизовскому району проводится проверка», — уточняется в сообщении.
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#служба
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МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
27 марта 2025, 06:15

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в деревне Податовская Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание площадью 72 квадратных метра было ликвидировано пожарными, которые обнаружили тела на месте ЧП. Личности погибших устанавливаются, а причина трагедии расследуется дознавателями ведомства.

На тушение выезжали 15 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

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Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей
Экс-жена Иванова запросила снять арест со счетов для содержания четверых детей
27 марта 2025, 06:06

Фото: iStock/Nansan Houn

Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлана Захарова, подала ходатайство о снятии ареста со своих банковских счетов, замороженных в рамках уголовного дела о взятках.
Светлана указала, что на ее попечении находятся четверо детей, и отсутствие доступа к средствам ставит семью в тяжелое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года, однако развелись летом 2022 года. До расторжения брака они уже начали проживать раздельно.

В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение
В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение
После ареста экс-чиновника в апреле 2024 года под арест попали его активы, включая особняк в центре Москвы, земельные участки в Тверской области общей площадью около 14 гектаров, а загородный дом и баня.

Однако арестовали не только его имущество и счета — эта мера также коснулась близкого круга лиц Иванова. Адвокат Захаровой настаивает, что Светлана не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, учитывая отсутствие у них совместного хозяйства на протяжении значительного периода времени.

Ранее Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Сам экс-замминистр обороны РФ отрицает вину в растрате миллиардов рублей.

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Погибший в страшном ДТП в Челябинске водитель на днях вернулся с СВО
27 марта 2025, 03:25

Фото: iStock/Anton Novikov

В Челябинске 26 марта произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Sirocco. Выяснилось, что погибший водитель был участником спецоперации на Украине, который недавно вернулся домой.
35-летний боец, вернувшийся из зоны СВО, погиб на месте после столкновения с металлической опорой на улице Блюхера. Погибший был 1990 года рождения, передает «Ura.ru» слова своего источника.

Пассажир авто был госпитализирован с переломом руки, пережив аварию.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением на высокой скорости. Смерть наступила от травм из-за мощи удара — машина влетела в столб на скорости примерно 100 километров в час.

Очевидцы заявили, что автомобиль проехал на красный свет, едва не сбив пешехода на переходе. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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