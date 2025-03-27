В Санкт-Петербурге неизвестные пытались насильно женить мигранта

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В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Как сообщает Ura.ru, мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.
По словам пострадавшего, он планировал встретиться со знакомым для обсуждения подработки. Однако в машине, помимо его товарища, находились и другие люди, которые, по всей видимости, имели злые намерения. В квартире злоумышленники избивали мигранта и угрожали ему физической расправой, требуя женитьбы на их родственнице, несмотря на то что мужчина уже состоял в браке.
После освобождения мигрант немедленно обратился в правоохранительные органы. Полиция начала розыск преступников и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту похищения и угроз. Следственные действия продолжаются.
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После освобождения мигрант немедленно обратился в правоохранительные органы. Полиция начала розыск преступников и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту похищения и угроз. Следственные действия продолжаются.
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Дарья Осипова