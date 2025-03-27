Отец получил пожизненное за то, что затряс 3-летнюю дочь до смерти

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Суд в Гонконге приговорил 42-летнего Лау Кай-пина к пожизненному заключению за убийство своей трехлетней дочери Люн Нга-ше. Суд признал его виновным в жестоком обращении с ребенком, которое привело к ее смерти в июле 2020 года. Об этом пишет «SCMP».
Судья Анна Лай Юэнь-ки отметила, что преступление было совершено против беззащитного ребенка с применением чрезмерной силы. Лау, имеющий 12 судимостей, ранее уже был осужден за нападение на мать девочки. В день трагедии он несколько раз сильно встряхнул дочь, утверждая, что не понимал, что это может ей навредить.
Врачи обнаружили у девочки серьезные травмы, включая кровоизлияние под черепом и повреждения сетчатки глаз. Девочка скончалась 29 июля 2020 года.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.
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Врачи обнаружили у девочки серьезные травмы, включая кровоизлияние под черепом и повреждения сетчатки глаз. Девочка скончалась 29 июля 2020 года.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 25-летний гражданин из Центральной Азии стал жертвой похищения и угроз. Мужчина обратился в полицию после того, как трое незнакомцев насильно увезли его в квартиру в Южном микрорайоне Всеволожска.
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Дарья Осипова