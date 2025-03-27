Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, связанного с покушением на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Паскаря, а также продлил его арест до 12 апреля.
В рамках дела задержаны пять человек, включая сообщника Паскаря Ростислава Журавлева и украинского агента Владимира Головченко, который, по версии следствия, собрал взрывное устройство и заминировал автомобиль Прозорова.
Напомним, что инцидент произошел 12 апреля у дома Прозорова в Москве. Паскарь, согласно материалам дела, доставил компоненты взрывного устройства из Литвы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
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В рамках дела задержаны пять человек, включая сообщника Паскаря Ростислава Журавлева и украинского агента Владимира Головченко, который, по версии следствия, собрал взрывное устройство и заминировал автомобиль Прозорова.
Напомним, что инцидент произошел 12 апреля у дома Прозорова в Москве. Паскарь, согласно материалам дела, доставил компоненты взрывного устройства из Литвы, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
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Дарья Осипова