Baza: Блогера Владислава Позднякова расстреляли в Индонезии

Фото: istockphoto/Stock Depot

В сети широко распространяются сообщения с фотографиями окровавленного тела, в которых утверждается, что блогера Владислава Позднякова застрелили в Индонезии. Об этом пишет телеграм-канал Baza.



На опубликованных кадрах, по утверждению авторов, видно отверстия в голове и шее. По одной из версий, инцидент якобы произошёл около полудня у отеля Komodo Flores.

В посольстве России в Индонезии журналистам заявили, что сейчас не располагают какой‑либо информацией о гибели соотечественника. Аккаунты лидера «Мужского Государства»* не обновлялись с 12:00 по московскому времени.

Многие пользователи Рунета сомневаются в достоверности сообщений и предполагают, что это может быть пиар‑акция для привлечения внимания к каналу.

Никита Кротов

