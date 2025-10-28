Baza: Блогера Владислава Позднякова расстреляли в Индонезии

28 октября 2025, 22:28

Фото: istockphoto/Stock Depot

В сети широко распространяются сообщения с фотографиями окровавленного тела, в которых утверждается, что блогера Владислава Позднякова застрелили в Индонезии. Об этом пишет телеграм-канал Baza.