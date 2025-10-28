Полиция Петербурга задержала музыкантов за исполнение песен иноагентов
На Сенной площади в Петербурге полиция задержала участников кавер-группы Restart, которые исполняли песни иностранных агентов, в том числе треки Noize MC* и Моргенштерна*. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, стражи порядка подошли к музыкантам в разгар уличного выступления и потребовали предъявить документы, после чего попросили проследовать в отделение.
Отмечается, что в составе коллектива есть несовершеннолетние. Задержанным грозит ответственность за нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий.
Это уже второй случай за месяц, когда в Петербурге останавливают уличных музыкантов за исполнение песен, включённых в реестр иноагентов. 13 октября полиция задержала участников кавер‑группы «Стоптайм». Вокалистку Наоко суд арестовал на 13 суток и оштрафовал на 30 тысяч рублей, а ещё двоих участников — Владислава Леонтьева и Александра Орлова — на 13 и 12 суток соответственно.
