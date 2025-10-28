Полиция Петербурга задержала музыкантов за исполнение песен иноагентов

28 октября 2025, 21:35

Полиция Петербурга задержала группу Restart за исполнение песен иноагентов

Фото: istockphoto/Dzurag

На Сенной площади в Петербурге полиция задержала участников кавер-группы Restart, которые исполняли песни иностранных агентов, в том числе треки Noize MC* и Моргенштерна*. Об этом сообщает «Фонтанка».