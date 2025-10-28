Станцию метро Петербурга затопили грунтовые воды
Грунтовые воды затопили станцию метро «Дунайская» в Петербурге
Грунтовые воды попали в пассажирскую зону станции «Дунайская», движение метро не нарушилось. Соответствующая публикация есть в телеграм-канале подземки.
В метрополитене заявили, что организовали работы по оттоку воды. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, угрозы для пассажиров нет.
Устранение неисправности проводится в рамках гарантийных обязательств.
