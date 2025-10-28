Достижения.рф

Станцию метро Петербурга затопили грунтовые воды

Фото: istockphoto/Petr Vdovkin

Грунтовые воды попали в пассажирскую зону станции «Дунайская», движение метро не нарушилось. Соответствующая публикация есть в телеграм-канале подземки.



В метрополитене заявили, что организовали работы по оттоку воды. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, угрозы для пассажиров нет.

Устранение неисправности проводится в рамках гарантийных обязательств.

Ранее в Москве поступило сообщение о наезде на ребёнка у выхода станции «Крылатское». У пострадавшей перелом ноги, ей занимаются медики Филатовской больницы. Уточняется, что она переходила дорогу в неположенном месте.

Никита Кротов

