Baza: Десятки россиян захватили самолет в Казахстане
Несколько десятков россиян захватили самолет в Казахстане, который приземлился в другом городе, находящемся на расстоянии около тысячи километров от пункта назначения. Пассажиров призвали покинуть борт в степи рядом с Актау.
По информации издания «База», рейс Стамбул — Актобе авиакомпании Pegasus столкнулся с серьезными проблемами. Сначала его вылет задержали на восемь часов, а после того как он наконец отправился, полет длился не три, а шесть часов.
Однако это были не единственные неприятности — борт приземлился не в Актобе, а в Актау, расстояние между которыми составляет почти 1,5 тысячи километров. При этом посадка произошла не в аэропорту, а в открытой степи.
После этого экипаж объявил пассажирам, что полет завершен и им следует покинуть самолет. В салоне находились граждане России и Казахстана. Ситуация их шокировала.
Несмотря на недоумение, бортпроводники и пилот настаивали на том, что перелет окончен. В результате казахстанцы вышли из самолета и стали добираться до своих мест назначения самостоятельно. Однако 40 россиян, среди которых было пятеро детей, решили остаться на борту, опасаясь проблем с миграционной службой и не зная, куда им идти.
