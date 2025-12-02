Baza: Десятки россиян захватили самолет в Казахстане

02 декабря 2025, 16:41

Фото: istockphoto/Dushlik

Несколько десятков россиян захватили самолет в Казахстане, который приземлился в другом городе, находящемся на расстоянии около тысячи километров от пункта назначения. Пассажиров призвали покинуть борт в степи рядом с Актау.