Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять

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Девочка в возрасте 11 лет ударила ножом в бок свою бабушку в Москве. Как информирует Baza, все произошло из-за того, что женщина не разрешила школьнице Оле (имя изменено) погулять.
Ребенок учится дома на фоне проблем со здоровьем. Трагедия случилась накануне в четверг, 30 января. Бабушка с внучкой были дома. Пенсионерка не разрешила Оле выйти на улицу, потому что у нее должны были быть вечером занятия с репетитором.
Запрет взбесил ребенка, Оля взяла нож и нанесла удар, после которого женщина упала на пол. Позже девочка выбежала на улицу, став кричать, что её «бабушка умерла». Скорую вызвала соседка-одногодка Оли.
Бабушку не спасли, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Оля избежит суда, поскольку еще не достигла 14-летнего возраста.
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Запрет взбесил ребенка, Оля взяла нож и нанесла удар, после которого женщина упала на пол. Позже девочка выбежала на улицу, став кричать, что её «бабушка умерла». Скорую вызвала соседка-одногодка Оли.
Бабушку не спасли, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Оля избежит суда, поскольку еще не достигла 14-летнего возраста.
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Никита Кротов