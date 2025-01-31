В Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, затолкнув её в машину

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В Тюменской области произошел шокирующий инцидент: 13-летняя школьница Саша М. была похищена возле своей школы в селе Княжево. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили девочку, затолкали её в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.
Свидетели происшествия сообщили о случившемся директору школы, которая немедленно вызвала полицию. По словам очевидцев, машина находилась у учебного заведения с 08:00 до 14:00, ожидая подходящего момента для похищения.
Подруги Саши рассказали, что ранее она познакомилась с неким парнем в социальных сетях и вскоре начала жаловаться на то, что он стал её преследовать. Девочка испытывала страх и просила подруг провожать её домой после уроков. Мама Саши подтвердила, что знала о переписках дочери с молодым человеком.
По предварительной информации, похитители могут быть членами цыганской диаспоры Тюменского района и намерены насильно выдать девочку замуж. Саша воспитывается в благополучной семье. Полиция активно разыскивает девочку.
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Свидетели происшествия сообщили о случившемся директору школы, которая немедленно вызвала полицию. По словам очевидцев, машина находилась у учебного заведения с 08:00 до 14:00, ожидая подходящего момента для похищения.
Подруги Саши рассказали, что ранее она познакомилась с неким парнем в социальных сетях и вскоре начала жаловаться на то, что он стал её преследовать. Девочка испытывала страх и просила подруг провожать её домой после уроков. Мама Саши подтвердила, что знала о переписках дочери с молодым человеком.
По предварительной информации, похитители могут быть членами цыганской диаспоры Тюменского района и намерены насильно выдать девочку замуж. Саша воспитывается в благополучной семье. Полиция активно разыскивает девочку.
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Дарья Осипова