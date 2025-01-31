В российском регионе задержали трех парней, жестоко избивших сверстника

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В российском регионе задержали трех парней, которые жестоко избили сверстника и устроили стрельбу из сигнального оружия. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Первым двум, как отмечается, назначили административный арест от 3 до 6 суток, наказание для третьего еще не избрали.
«Полицейские выяснили, что трое налетчиков в ходе бытового словесного конфликта, перешедшего в потасовку, нанесли потерпевшему удары, а один из них произвел выстрел из сигнального пистолета. 22-летний пострадавший установлен и опрошен. В медучреждение за помощью он не обращался, сотрудникам полиции пояснил, что не имеет претензий к обидчикам и не будет писать заявление о привлечении их к ответственности», — приводит «Сiбдепо» заявление ведомства.В то же время похожий инцидент произошел в подмосковном Раменском, где 24 января трое подростков сильно избили 43-летнего мужчину. Как сообщает АГН «Москва», школьники били потерпевшего молотком и снимали происходящее на видео, чтобы затем выложить в интернет. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных действий были установлены и доставлены в территориальный отдел. Ими оказались трое местных жителей 2009 года рождения», —пишет агентство.Читайте также:
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Данил Пономарев