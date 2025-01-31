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В российском регионе задержали трех парней, жестоко избивших сверстника

Фото: istockphoto.com/Motortion

Фото: istockphoto.com/Motortion

В российском регионе задержали трех парней, которые жестоко избили сверстника и устроили стрельбу из сигнального оружия. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Первым двум, как отмечается, назначили административный арест от 3 до 6 суток, наказание для третьего еще не избрали.
«Полицейские выяснили, что трое налетчиков в ходе бытового словесного конфликта, перешедшего в потасовку, нанесли потерпевшему удары, а один из них произвел выстрел из сигнального пистолета. 22-летний пострадавший установлен и опрошен. В медучреждение за помощью он не обращался, сотрудникам полиции пояснил, что не имеет претензий к обидчикам и не будет писать заявление о привлечении их к ответственности», — приводит «Сiбдепо» заявление ведомства.
В то же время похожий инцидент произошел в подмосковном Раменском, где 24 января трое подростков сильно избили 43-летнего мужчину. Как сообщает АГН «Москва», школьники били потерпевшего молотком и снимали происходящее на видео, чтобы затем выложить в интернет. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, возбуждено уголовное дело.


«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных действий были установлены и доставлены в территориальный отдел. Ими оказались трое местных жителей 2009 года рождения», —пишет агентство.
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В Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, затолкнув её в машину
В Тюменской области похитили семиклассницу
31 января 2025, 09:45

Фото: iStock/AnnaStills

В Тюменской области произошел шокирующий инцидент: 13-летняя школьница Саша М. была похищена возле своей школы в селе Княжево. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили девочку, затолкали её в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.

Свидетели происшествия сообщили о случившемся директору школы, которая немедленно вызвала полицию. По словам очевидцев, машина находилась у учебного заведения с 08:00 до 14:00, ожидая подходящего момента для похищения.

Подруги Саши рассказали, что ранее она познакомилась с неким парнем в социальных сетях и вскоре начала жаловаться на то, что он стал её преследовать. Девочка испытывала страх и просила подруг провожать её домой после уроков. Мама Саши подтвердила, что знала о переписках дочери с молодым человеком.

По предварительной информации, похитители могут быть членами цыганской диаспоры Тюменского района и намерены насильно выдать девочку замуж. Саша воспитывается в благополучной семье. Полиция активно разыскивает девочку.

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#полиция
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В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
31 января 2025, 09:22

Фото: iStock/AnnaStills

Телефонные мошенники выманили у 67-летней жительницы Наро-Фоминска более 6 млн рублей под предлогом защиты от происков спецслужб Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, женщине позвонил неизвестный, который сказал, что представляет Росфинмониторинг, и предупредил, что мошенники пытаются открыть на неё кредит. Затем поступил ещё один звонок — на этот раз якобы от сотрудника ФСБ. Позвонивший сказал, что данные пенсионерки попали в ВСУ, и теперь ей грозит уголовная ответственность.

«Чтобы избежать этой беды, женщине велели купить новый телефон, установить на него банковское приложение и открыть онлайн-карту. На эту карту по инструкции мошенников женщина перевела 5 млн рублей, а все данные карты передала злоумышленникам. Впоследствии все средства с этой карты были похищены. Кроме того, пенсионерку уговорили передать подъехавшему курьеру хранящиеся у неё 5 тысяч евро», — говорится в сообщении.
Вскоре женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В ходе расследования полицейским удалось задержать в Москве так называемого дроппера — человека, который снимал деньги с карт жертв и переводил их на криптокошельки.

Сейчас полиция устанавливает остальных участников преступления.

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#наро-фоминск
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в районе Тушино
31 января 2025, 08:26

Фото: iStock/grafoto

В районе Тушино на северо-западе Москвы произошло крупное возгорание, площадь которого достигла 2000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
В результате инцидента было эвакуировано около 300 человек. Для эффективной борьбы с огнем Московская железная дорога (МЖД) привлекла пожарный поезд, который оснащен цистернами с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.

По информации пресс-службы МЧС России, пожарные продолжают работу на месте происшествия, и усилия по его ликвидации активизируются с помощью специализированной техники. Ситуация находится под контролем.

Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются. Ведутся работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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#поезд
#пожарный
#человек
#происшествия
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WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса
31 января 2025, 08:07

Фото: iStock/Windzepher

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого воздушного судна. Об этом со ссылкой на изученные аудиозаписи радиопереговоров сообщила газета The Washington Post (WP).
Согласно ее информации, рейс авиакомпании Republic Airways, следовавший из Хартфорда (штат Коннектикут) в Вашингтон, находился на подходе к посадке, когда ему на пути встретился вертолет.

В результате самолету пришлось покинуть глиссаду и выполнить круговой маневр, после чего он успешно приземлился с повторной попытки.

30 января в Вашингтоне произошла трагическая авиакатастрофа, когда пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак, вызвав широкий резонанс и глубокую обеспокоенность среди общественности.

На борту самолета находились не только обычные пассажиры, но и известные фигуристы, включая тренеров чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также их соотечественницу Инну Волянскую.

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#трамп
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Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда Томск-Адлер, желая их зарезать
МВД: задержали мужчину, который ранил ножом двух пассажиров поезда Томск-Адлер
31 января 2025, 06:54

Фото: iStock/Windzepher

В поезде Томск-Адлер задержали пассажира за попытку убийства: мужчина напал с ножом на двух пассажиров, мужчину и женщину. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Подозреваемый, который начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим, нанес удары холодным оружием своим «жертвам». Когда поезд прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, сотрудники полиции сразу же отправились на место происшествия.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, и они были госпитализированы.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пассажиры были эвакуированы из вагона, а подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть. В операции также принимали участие сотрудники Росгвардии, обеспечивая силовую поддержку.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ», — написала Ирина Волк.
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#происшествия
#ирина волк
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МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева
31 января 2025, 06:44

Фото: iStock/Distortion Media

На территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Москве произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Во время пожара произошло частичное обрушение крыши здания. Огонь начался на одном из предприятий, расположенных на территории бывшего завода, но быстро распространился на соседний хостел.

По данным МЧС России, из здания хостела было эвакуировано около 50 человек. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Спасательные и пожарные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

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DailyMail: OnlyFans-порнозвезда насмерть упала с балкона в Бразилии, ее могли убить
31 января 2025, 05:27

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

23-летняя бразильская OnlyFans порнозвезда Анна Беатрис Перейра Алвес, известная под псевдонимом Анна Полли, вывалилась из балкона отеля во время съемок. Упала насмерть. Существует версия преднамеренного убийства, пишет DailyMail.
Отель располагался в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во время съемок нового ролика, в которых также участвовали двое мужчин. Когда тело девушки с было обнаружено под балконом гостиницы, то оказалось уже слишком поздно — как врачи не старались, а спасти девушку не сумели.

На данный момент еще никого не арестовали. Но дело считают запутанным: партнеры Алвес для секс-клипа дали противоречивые показания о случившемся. Полиция рассматривает как версию несчастного случая, так и намеренное убийство.

В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
В Подмосковье подростки избили прохожего молотком и сняли это на видео
Считается, что во время съемок «актеры» могли принять наркотики, ситуация эскалировалась и Алвес стала жертвой изнасилования — не за деньги, не для видео, а из-за жестокости одного из партнеров.

Следователи изучают записи с камер наблюдения отеля, а также изъяли мобильный телефон погибшей в качестве возможной улики.

Бойфренд Анны подтвердил, что она упала с большой высоты и получила серьезные травмы, после которых невозможно выжить.

«Если это был не несчастный случай, а убийство, я клянусь — виновник заплатит. Следствие обязано вычислить преступника», — ответил парень на вопрос о своих мыслях по смерти любимой.
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«Это ее сломало»: молодая учительница ​погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
DailyMail: Британская учительница умерла после травмирующего задержания с раздеванием
31 января 2025, 01:47

Фото: iStock/sakhorn38

Учительница Джорджа Уотт скончалась вскоре после «глубоко травмирующего» задержания полицией. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу. Об этом пишет Daily Mail 30 января 2025 года.
Изначально 27-летняя Уотт была арестована по подозрению в нападении на сотрудника экстренной службы — девушка немного перебрала с буйным и «свободным» поведением, выпивая в выходной вечер.

Мать Джорджи рассказала, что инцидент с арестом стал для дочери настоящим ударом. Уотт боялась, что факт задержания разрушит ее мечту стать учителем, ради которой она училась шесть лет.

После ареста с издевательством психическое состояние девушки резко ухудшилось. Она начала посещать сомнительные места и «самолечиться» сильнодействующими препаратами. Близкие считают, что она пыталась стереть негативный опыт голого «заключения».

Фото: iStock/Darwin Brandis

Уотт также страдала эмоционально неустойчивым расстройством личности. Следствие считает, что это могло усилить впечатления от случившегося.

Девушка была найдена мертвой 1 сентября в квартире одного из своих друзей, который часто позволял ей заночевать после особо буйных ночей. Причиной смерти стала интоксикация сильнодействующими лекарствами, включая метадон.

Семья и близкие Джорджи уверены, что виной бесконечному стрессу, нервам и эмоциональным срывам стало полицейское задержание, а также то, как к ней относились в камере. До травмирующего опыта Уотт всегда создавала впечатление «негромкой, разумной и доброй» девушки.

На полицию уже подана жалоба, которая сейчас находится на рассмотрении.

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#смерть
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Взрывоопасный пожар в Ленобласти удалось ликвидировать
Ангар в Петербурге охватило пламенем более чем на 400 кв.м., пожар потушили
31 января 2025, 01:08

Фото: официальная ВК-страница Комитета правопорядка и безопасности ЛО

В ночь с 30 на 31 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Загорелся ангар на 55-м километре трассы «Скандинавия».
По данным Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, внутри могли находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, что осложнило работу пожарных.

Сообщается, что огонь охватил более 400 квадратных метров, а на месте работали подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательный отряд Курортного района. Жилых домов поблизости нет, и информация о пострадавших пока не поступала.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 0:48 (31 января). Спасатели продолжают проливку и разбор завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Ранее «Радио 1» передавало, что Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели.

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