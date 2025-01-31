Начальника представительства МО РФ арестовали за взятку на 14 млн рублей

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Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода «Импульс» в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в СК РФ, передает РИА Новости.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2017–2023 годах МО РФ заключило порядка 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку военной продукции, в том числе для подразделений, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Общая сумма составила более полумиллиарда рублей.
Субподрядчиком стало ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Контролировать качество продукции и осуществлять техническую приемку должен был Болгарев.
За это время, по данным СК, за указанный промежуток времени Болгарев получил от гендиректора компании-субподрядчика Сергея Кузьменко взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей, чтобы он формально принял продукцию, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.
В настоящее время суд заключил Болгарева под стражу. Главное военное следственное управление СК РФ контролирует расследование уголовного дела.
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