Начальника представительства МО РФ арестовали за взятку на 14 млн рублей

В российском регионе задержали трех парней, которые жестоко избили сверстника и устроили стрельбу из сигнального оружия. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Первым двум, как отмечается, назначили административный арест от 3 до 6 суток, наказание для третьего еще не избрали.