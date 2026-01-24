Baza: еще одна роженица потеряла ребенка в роддоме Новокузнецка
Ещё одна роженица потеряла ребёнка в новокузнецком роддоме № 1, где ранее, по сообщениям, умерли девять младенцев. Об этом пишет Baza.
Уточняется, что малыш пациентки прожил дольше остальных. После осложнений женщина больше не сможет иметь детей.
38-летняя Венера поступила в больницу в начале декабря на 30-й неделе беременности из‑за преждевременного излития вод. Врачи назначили антибиотики и терапию, чтобы помочь созреванию лёгких плода. Спустя несколько дней женщине провели кесарево сечение.
Во время операции выяснилось, что плацента приросла к матке, поэтому орган пришлось удалить. Теперь Венера утратила возможность вновь забеременеть.
Ребёнок родился с весом около полутора килограммов и сначала дышал самостоятельно. Его поместили в реанимацию, где он должен был оставаться до набора веса. По словам матери, первые сутки после операции в палате рядом с ней и младенцем находилась женщина с пневмонией.
После выписки Венера навещала сына два раза в неделю, однако 8 января её не пустили из‑за карантина. Как утверждает женщина, через несколько дней у ребёнка резко ухудшилось состояние — вздулся живот, его подключили к ИВЛ. Затем перестали работать почки и потребовался гемодиализ.
Мать рассказывает, что у младенца почернели руки и ноги, а общее состояние продолжало ухудшаться. Позже на фоне лечения открылось кишечное кровотечение, а также выявили бактерию Serratia. Накануне смерти врачи сообщали о положительной динамике — конечности начали розоветь, кровотечение удавалось сдерживать. 22 января маленький пациент скончался.
