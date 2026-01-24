Достижения.рф

Baza: еще одна роженица потеряла ребенка в роддоме Новокузнецка

Фото: istockphoto/kittimages

Ещё одна роженица потеряла ребёнка в новокузнецком роддоме № 1, где ранее, по сообщениям, умерли девять младенцев. Об этом пишет Baza.



Уточняется, что малыш пациентки прожил дольше остальных. После осложнений женщина больше не сможет иметь детей.

38-летняя Венера поступила в больницу в начале декабря на 30-й неделе беременности из‑за преждевременного излития вод. Врачи назначили антибиотики и терапию, чтобы помочь созреванию лёгких плода. Спустя несколько дней женщине провели кесарево сечение.

Во время операции выяснилось, что плацента приросла к матке, поэтому орган пришлось удалить. Теперь Венера утратила возможность вновь забеременеть.

Ребёнок родился с весом около полутора килограммов и сначала дышал самостоятельно. Его поместили в реанимацию, где он должен был оставаться до набора веса. По словам матери, первые сутки после операции в палате рядом с ней и младенцем находилась женщина с пневмонией.

После выписки Венера навещала сына два раза в неделю, однако 8 января её не пустили из‑за карантина. Как утверждает женщина, через несколько дней у ребёнка резко ухудшилось состояние — вздулся живот, его подключили к ИВЛ. Затем перестали работать почки и потребовался гемодиализ.

Мать рассказывает, что у младенца почернели руки и ноги, а общее состояние продолжало ухудшаться. Позже на фоне лечения открылось кишечное кровотечение, а также выявили бактерию Serratia. Накануне смерти врачи сообщали о положительной динамике — конечности начали розоветь, кровотечение удавалось сдерживать. 22 января маленький пациент скончался.

Никита Кротов

