Замужняя учительница и мать двоих детей призналась в совращении ученика
В США возбудили уголовное дело в отношении учительницы, подозреваемой в романтических отношениях с 15-летним учеником. Об этом сообщила прокуратура округа Монмут.
Следствие установило, что замужняя женщина и мать двоих детей Эллисон Хавеманн-Нидрах поддерживала отношения с подростком. Школьник не скрывал эту связь от друзей, однако в ходе первого допроса в полиции солгал, утверждая, что якобы встречается с дочерью учительницы.
Во время расследования полиция изъяла телефон обвиняемой. В нём обнаружили десятки тысяч сообщений интимного характера, адресованных школьнику. По оценкам следствия, всего в переписке около 25 тысяч сообщений. Женщине предъявили обвинения в связи с несовершеннолетним, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.
