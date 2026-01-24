Замужняя учительница и мать двоих детей призналась в совращении ученика

24 января 2026, 10:58

В США учительница призналась в совращении 15-летнего ученика

Фото: iStock/NanoStockk

В США возбудили уголовное дело в отношении учительницы, подозреваемой в романтических отношениях с 15-летним учеником. Об этом сообщила прокуратура округа Монмут.