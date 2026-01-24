Теракт в аэропорту Домодедово произошел ровно 15 лет назад

24 января 2026, 11:33

Террорист привел в действие бомбу в аэропорту Домодедово ровно 15 лет назад

Фото: istockphoto/Sergey Strelkov

Ровно 15 лет прошло со дня теракта в аэропорту Домодедово. Среди тех, кого затронула трагедия 2011 года, были и жители Тульской области, пишет ТСН.