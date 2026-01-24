Теракт в аэропорту Домодедово произошел ровно 15 лет назад
Ровно 15 лет прошло со дня теракта в аэропорту Домодедово. Среди тех, кого затронула трагедия 2011 года, были и жители Тульской области, пишет ТСН.
В результате взрыва погиб туляк Алексей Зубрицкий. 35-летний мужчина работал таксистом и в тот день должен был встретить пассажира в аэропорту. Его автомобиль с вещами оставался неподалёку от здания.
Ещё один житель региона, Александр Воронин, получил травмы, его госпитализировали в больницу Московской области. Мужчина выжил.
Также в Домодедово в тот день находилась тулячка Оксана Короткова. Она работала супервайзером и отвечала за посадку и высадку пассажиров. Незадолго до взрыва женщину вызвали на улицу встречать очередной рейс. Благодаря этому она не пострадала.
Взрыв прогремел 24 января 2011 года. Жертвами теракта стали 36 человек. По данным расследования, ответственность за случившееся возложили на участников северокавказского бандподполья.
