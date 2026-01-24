Фанатка «схемы Долиной» отказалась возвращать себе квартиру после «стыдящей» речи юриста

24 января 2026, 10:37

Под Красноярском пенсионерка отказалась возвращать квартиру после речи юриста

Фото: iStock/LENblR

В Сосновоборске (Красноярский край) 76-летняя женщина передумала возвращать себе проданную квартиру после того, как юрист пристыдила её на камеру. Об этом пишет Telegram-канал Baza.





Женщина продала недвижимость в октябре 2024 года за 3,6 миллиона рублей. Покупателем стала семья, приобретающая квартиру для родственника. Сделка прошла по всем правилам: с участием риелторов с обеих сторон, с договором и оплатой на безопасный счёт. Пенсионерка передала ключи, однако вскоре заявила, что стала жертвой мошенников и не понимала, что делает, сославшись на отсутствие денег.



Правоохранительные органы проверили заявление, возбудили уголовное дело, но не смогли найти подозреваемых и приостановили расследование. После этого женщина подала гражданский иск против покупателей, утверждая, что «когнитивные расстройства» делают сделку недействительной.

На суде адвокат покупателей Оксана Яковлева подчеркнула, что пенсионерка была полностью вменяемой:





«Она сама вела переговоры, ходила в банк, считала деньги, общалась с риелторами и добровольно съехала».