Фанатка «схемы Долиной» отказалась возвращать себе квартиру после «стыдящей» речи юриста
В Сосновоборске (Красноярский край) 76-летняя женщина передумала возвращать себе проданную квартиру после того, как юрист пристыдила её на камеру. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Женщина продала недвижимость в октябре 2024 года за 3,6 миллиона рублей. Покупателем стала семья, приобретающая квартиру для родственника. Сделка прошла по всем правилам: с участием риелторов с обеих сторон, с договором и оплатой на безопасный счёт. Пенсионерка передала ключи, однако вскоре заявила, что стала жертвой мошенников и не понимала, что делает, сославшись на отсутствие денег.
Правоохранительные органы проверили заявление, возбудили уголовное дело, но не смогли найти подозреваемых и приостановили расследование. После этого женщина подала гражданский иск против покупателей, утверждая, что «когнитивные расстройства» делают сделку недействительной.
На суде адвокат покупателей Оксана Яковлева подчеркнула, что пенсионерка была полностью вменяемой:
«Она сама вела переговоры, ходила в банк, считала деньги, общалась с риелторами и добровольно съехала».
Как выяснило издание, перед последним заседанием юристка пристыдила женщину и обратилась к её совести. На слушании пенсионерку предупредили: если суд примет её «помешательство» к сведению, её могут отправить на госпитализацию в психдиспансер. В этот момент женщина отказалась от иска, и квартира осталась за законными владельцами.